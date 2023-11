Inquiétude des Leaders Africains face à la Tendance Régressive de la Démocratie Sénégalaise

Des figures éminentes de la démocratie africaine, leaders de partis politiques d'Afrique de l'Est, ont exprimé leur préoccupation lors d'une conférence de presse à Dakar. Ils soulignent la récente régression de la démocratie sénégalaise, traditionnellement saluée comme une référence en Afrique. Présents pour rencontrer des autorités et des représentants de la société civile, ces sommités estiment qu'il est de leur devoir de ne pas rester silencieux, compte tenu du rôle historique du Sénégal en tant que vitrine démocratique. Les propos de ces leaders, dont Martha Wangari Karua, le Dr Kizza Besigye Kifefe, John Mnyika, et Ado Shaibu, sont traduits par Yacine Fall, ancien membre du parti politique ex Pastef.