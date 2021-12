Inquiétudes sur la déforestation exponentielle de Dakar : les députés étalent leurs inquiétudes Les députés s’inquiètent de la déforestation exponentielle notée dans la région de Dakar, conséquence d’une urbanisation galopante. Malgré les protestations de la société civile, le président de la République a signé le décret n°2021-701 du 4 juin 2021 qui a rendu exécutoire le plan d’urbanisation de la ville de Guédiawaye et déclassé une zone de 150 ha.

Pour la construction de différents équipements et logements, cette zone est répartie comme suit : 43,92 % de la superficie totale réservée à l’habitat ; 21,01 % aux voiries et réseaux divers ; 35 % réservés aux équipements.



Son pendant parmi les rares espaces verts que compte la capitale sénégalaise, la forêt classée de Mbao est soumise aux mêmes sollicitations. Malgré le délaissement de 75 ha au profit de du projet immobilier “Mbao ville neuve’’, des emprises de l’autoroute à péage et du Train express régional (TER), un autre projet de déclassement de 10 ha pour des cimetières de Pikine défraie la chronique sur cette espace très convoité.



Face au ministre de l’Environnement et du Développement durable, les parlementaires ont requis des actions concrètes pour la préservation de la zone des Niayes et la valorisation de la zone du Technopole où ils souhaitent l’aménagement de parcs, jardins et divers lieux de respiration au profit des populations.



Malgré cela, Abou Karim Sall a estimé que son département a effectué le classement de neuf forêts, une première depuis 1968.



De même, le président de la République a pris la décision de soustraire 19 ha de l’ancien aéroport international de Léopold Sédar Senghor de Dakar, pour l’installation d’un parc forestier urbain.

En même temps, la zone du Technopole devrait être érigée en réserve naturelle de la grande Niayes de Pikine



