Insécurité aux Parcelles assainies : un soudeur échoue dans le vol d’une moto, deux autres cambrioleurs arrêtés après une course-poursuite Soudeur de profession, A. Sarr est actuellement dans les liens de la détention. Âgé de 18 ans, il a été surpris à l’Unité 18 en train de voler la moto du frigoriste M. L. Niang. Sur un autre fait l’artiste I. Ba ainsi que son acolyte B. Ndao séjournent en prison pour association de malfaiteurs, tentative de vol et détention d’arme blanche.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

D’après L’As qui relaient ces infos, le premier voleur a été interpellé et remis aux limiers de la police des Parcelles assainies pour éviter son lynchage par la foule.



Interrogé sur les faits, A. Sarr a tenté de les nier sans convaincre. Il est envoyé en prison pour flagrant délit de vol.



L’artiste I. Ba ainsi que son acolyte B. Ndao séjournent en prison pour association de malfaiteurs, tentative de vol et détention d’arme blanche. La bande s’est pointée au quartier Grand Médine pour tenter de cambrioler un magasin.



Et face à la détermination des vigiles aidés par les habitants du quartier, I. Ba et son acolyte B. Ndao ont été interpellés après une course-poursuite avant d’être remis aux limiers des Parcelles. Tandis que le reste de la bande au nombre de 03 a réussi à s’échapper.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook