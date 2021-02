Insolite et drôle à Hlm Grand Médine : des voleurs de moto croisent leur victime sans le reconnaître Voilà une histoire bien drôle et insolite à la fois qui s’est terminée au Commissariat des Parcelles assainies qui a déféré au parquet, lundi dernier, M.T et A.S pour vol en réunion au préjudice du commerçant K.N. Les quidams, après avoir dérobé la moto de ce dernier, se sont retrouvés quelques minutes plus tard face à lui, sans pour autant le reconnaître.

M.T et A.S ont été défères au parquet par la Police des Parcelles assainies pour vol en réunion d’une moto appartenant a un certain K.N, commerçant de son état. Ils ont eu la malchance de rencontrer leur victime juste âpres avoir accompli leur forfait.



Les faits remontent au 14 février. Le sieur K.N était parti a bord de sa moto rendre visite à un de ses amis du nom de S.D, habitant le quartier Hlm Grand Médine. Arrive sur place, K.N stationne sa moto devant la maison de son ami.



Quelques minutes plus tard, a sa sortie, le commerçant constate la disparition de sa moto. Sur ce, il en informe son ami. Par la suite, tous les 02 décident alors d’entreprendre des recherches. Ce qui va porter ses fruits. Car quelques minutes leur ont suffi pour retrouver la moto volée, à 100 mètres de la maison.



En fins investigateurs, les 02 amis restent sur les lieux dans l’espoir de retrouver le ou leurs voleurs. Quelques minutes âpres, 02 individus se pointent. Mais, se doutant de la présence suspecte sur les lieux de deux individus, ils se déplacent, laissant la moto sur place.



Sur ce, le commerçant victime et son ami font semblant de ne pas s’intéresser a la moto et d’attendre une personne avant d’interpeller un vieillard a propos de la personne qui a stationne la moto. Ayant mordu a l’hameçon, A.S, mécanicien de son état, âge de 19 ans, qui tentait de démarrer en trombe la moto va être arrêté.



Pendant ce temps, son acolyte P.S tente de s’échapper. A.S, interpelle, fait savoir qu’il a vole la moto en compagnie de son ami M.T, un autre mécanicien âge de 16 ans. Ce dernier d’ailleurs n’ira pas loin car intercepte par une foule en furie.



Conduits tous les 02 au poste de Police, A.S et M.T ont nie les faits et tente de faire croire que c’est leur ami P.S qui leur a confie la moto.

Cependant, A.S sera trahi par son passe de récidiviste pour avoir été condamne à plusieurs reprises pour détention et usage de chanvre indien.

Quant a M.T, il a essaye d’expliquer sa tentative de fuite par une peur bleue de la foule.



Ils ont été finalement défères au parquet pour vol en réunion commis la nuit.

