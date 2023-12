Inspection du Travail : Les Employés de Senego concluent des accords, mais gardent un regard sur la Justice Dans une récente tournure d'événements, les employés de Senego, réunis au sein d’un Collectif, ont remporté une victoire significative suite à la convocation de leur PDG, M. Sidy Mbacké, devant l'Inspecteur du Travail. Devant l'inspection du Travail, la direction de Senego a reconnu ses erreurs sur l'ensemble des points soulevés et s'est engagée à réparer les préjudices subis par les employés. Les travailleurs, de leur côté, ont démontré leur volonté de trouver des solutions équilibrées en faisant des concessions, renforçant ainsi l'esprit de collaboration.

Une des concessions notables a été l'abandon des dommages et intérêts pour non-affiliation aux Institutions de Prévoyance sociale par les employés. En retour, M. Sidy Mbacké a consenti au paiement de la prime d'ancienneté et de la prime de transport conformément à la loi, ainsi qu'au rappel des congés pour les agents remplissant les conditions requises.



Le différend relatif au non-respect du Code du Travail, notamment les augmentations de 5% sur les salaires de base, a également trouvé une résolution favorable. L'employeur a donné son accord pour l'application de cette augmentation et s'est engagé à payer le différentiel depuis le mois de juillet 2023.



S'agissant du code de la presse, la direction de Senego a pris conscience de son obligation de s'aligner sur ses exigences. M. Sidy Mbacké a promis d'adopter une approche plus prudente dans ses agissements futurs, démontrant une volonté de conformité.



D'autre part, le collectif des travailleurs de Senego demeure attentif à la mise en œuvre des accords conclus et n'écarte pas la possibilité d'explorer d'autres moyens de recours en cas de non-respect de ces engagements.



