Installation de dix points d’eau : La SONES étanche la soif des populations de 3 villages de Notto diobass Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (Rse), la Société nationale des Eaux du Sénégal (Sones) vient d’étancher la soif des populations de 3 villages de la commune de Notto Diobass.

C’est à travers l’installation de dix points d’eau qui ont été inaugurés avnt-hier en présence du maire Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Tourisme et des Transports Aériens, nous dit « L’As »



La Société Nationale des Eaux du Sénégal (Sones) vient de faire bénéficier les populations locales de Notto Diobass traversée par le linéaire de ses constructions, à travers l’action d’installation de dix points d’eau, d’une alimentation correcte en eau potable.



Un acte majeur, selon Alioune Sarr maire de Notto Diobass, par ailleurs ministre du Tourisme et des Transports Aériens, qui permet d’alimenter des milliers de populations de la commune de Notto Diobass, notamment des villages de Birbirane, Diass Palam et Palam Thioyane.



