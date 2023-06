Instauration d’un couvre-feu : le démenti formel de.Birame Faye, le Ministre de la Sécurité Je tiens formellement à démentir un faux communiqué qui m’est attribué et faisant allusion de l’instauration d’un couvre-feu. Ce faux communiqué ne vise qu’ à semer la confusion et à intoxiquer l’opinion.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2023 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Je vous demande donc de vous référer aux communiqués officiels du gouvernement. Biram Faye, Ministre auprès du Ministre de l’intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile. Cher(e)s concitoyen(ne)s du Sénégal,

Voici ce que disait le Faux communiqué En ma qualité de Ministre de la Sécurité, je tiens à vous informer personnellement de la décision cruciale qui a été prise dans l'intérêt de la sécurité de notre nation. En raison de la crise politique en cours et de la présence de groupes rebelles, nous avons décidé d'instaurer un couvre-feu à partir de 20 heures.



Cette mesure a été prise afin de garantir la protection de tous les citoyens du Sénégal et de préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Nous faisons face à des défis sans précédent, et il est de notre devoir d'agir avec détermination pour préserver l'ordre public et assurer la sécurité de nos communautés.



Je suis pleinement conscient(e) des difficultés que cette décision peut engendrer dans votre vie quotidienne. Cependant, nous devons agir de manière responsable et solidaire pour surmonter cette crise. En respectant strictement les horaires du couvre-feu, vous contribuez directement à la sécurité de tous, y compris de vos proches et de vos familles.



Je vous encourage vivement à rester informé(e)s via les canaux de communication officiels tels que les médias locaux et les communiqués officiels émanant du gouvernement. Il est essentiel de suivre attentivement les consignes des autorités compétentes qui travaillent inlassablement pour préserver notre sécurité et notre bien-être.



Je tiens à souligner que cette mesure est temporaire et qu'elle vise exclusivement à rétablir la paix et la sécurité dans notre cher pays. En unissant nos forces et en maintenant notre solidarité, nous pourrons surmonter ces difficultés et construire un avenir meilleur pour tous.



Je vous invite à rester vigilants, forts et unis face à ces défis. Le Sénégal a toujours su faire preuve de résilience et d'unité, et je suis convaincu(e) que nous surmonterons cette épreuve ensemble.



Que Dieu protège le Sénégal et sa population.



Cordialement,



Ministre de la Sécurité

Mr Birame Faye





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook