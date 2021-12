Intégration genre au Ministère des Finances et du Budget : réalisation et contraintes Pour l’Intégration genre au Ministère des Finances et du Budget (MFB), à l’entame a décliné son bililan des réalisations, à travers l’élaboration du Document budgétaire Genre (DBG), l’objectif visé par le MFB, qui est d’intégrer le genre dans la chaine Programmation-Programmation-Budgétisation-Suivi-évaluation (PPBS).

A cet effet le processus entamé depuis 2016, a permis de consolider les acquis portant essentiellement sur les aspects suivants :



- la prise en compte systématique du genre dans le processus budgétaire, avec le DBG qui accompagne le Projet de Loi de Finances ;



- la prise en compte du document budgétaire genre dans les conditionnalités de l’appui budgétaire par les PTF ;



- la mise en place d’une task force composée des cellules genre des ministères, de la Direction de l’Equité, de l’Egalité de genre (DEEC) et de la Direction de la Programmation budgétaire (DPB) ;



- l’enrôlement effectif, en 2020, de tous les départements ministériels dans le processus de budgétisation sensible au genre ;



- la création de « chapitres genre » pour tous les ministères ;



- l’ouverture de chapitres budgétaires dédiés aux cellules genre de tous les départements ministériels avec une dotation d’au moins dix (10) millions FCFA chacune.



Au niveau des contraintes et perspectives, en dehors des efforts réalisés, la principale contrainte notée en ce qui concerne la prise en compte de l’aspect genre dans les interventions du département reste la nomination non encore effective d’un coordonnateur pour le déroulement effectif des missions assignées.



Ainsi, en perspectives, la stratégie à court et moyen termes sera centrée d’abord sur les prérequis relatifs à la fonctionnalité de la cellule genre, ensuite, suivront les activités phares notamment la nomination des points focaux dans chaque direction générale et dans les autres structures et enfin le renforcement des capacités des acteurs précités.





