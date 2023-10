Interception de 1 152 migrants, dont 1 033 sénégalais en 72 heures : La stratégie de l’État marche EnQuete- En trois jours, la marine nationale a remis entre le smains de la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilées (DNLT) 1 152migrants, dont 1 033 Sénégalais

En effet, en espace de 72 heures (entre mardi et jeudi derniers), 1 152 migrants, dont 1 033 Sénégalais parmi lesquels des filles et des bébés, ont été interceptés par la marine sénégalaise avant d’être remis entre les mains de la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilées (DNLT), une entité de la Direction des polices de l’air et des frontières de la Direction générale de la Police nationale.



Selon nos informations, hier jeudi vers 22 h, la marine nationale a mis à la disposition de la DNLT 416 migrants, dont 392 Sénégalais, 16 Gambiens, trois Maliens, cinq Guinéens. Parmi les migrants, il y a, selon nos sources, 24 filles, 16 mineurs y compris les quatre nourrissons. Il s’agit de deux pirogues qui ont pris départ au Sénégal pour tenter de rallier l’Espagne par la voie maritime, dans le but d’y retrouver des lendemains meilleurs



Interrogés dans le régime de garde à vue, les migrants ont déclaré avoir pris départ respectivement entre Cayar et Bargny, le 18 courant vers 19 h, pour la deuxième pirogue (Bargny) et hier en début de matinée, vers 7 h, pour la seconde pirogue (Cayar).



En moins d’une journée, ont précisé nos interlocuteurs, ils ont été interceptés par la marine sénégalaise au large de Saint-Louis (pirogue Cayar) et au large des eaux de Lompoul (pirogue Bargny). Avant-hier mercredi en début de soirée, la marine nationale a mis à la disposition de la DNLT 388 migrants, dont 299 Sénégalais, 35 Gambiens et un Malien.



Parmi eux, selon nos informations, il y avait 32 femmes adultes, 27 mineurs (et 13 filles y compris trois bébés



Interrogés sommairement par les limiers, ils ont déclaré respectivement avoir pris départ à Cayar et Rufisque à la date du 17 octobre, entre 22 h et 00 h pour les deux pirogues en l’occurrence. Ils ont été interceptés au large des eaux saint louisiennes, à la date du 18 octobre, entre 19 h et 22 h.



La pirogue de Cayar, selon nos informations, avait embarqué 259 migrants à bord, tandis que la pirogue de Rufisque avait que 79 migrants. Ensuite, ils ont été conduits dans les locaux de la DNLT aux fins de les enregistrer sur les fiches de renseignements et de procéder à leur interrogatoire



Le mardi dernier, en début de matinée, la marine nationale a remis à la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilées 348 migrants, dont 342 Sénégalais, cinq Gambiens et un Malien. Parmi eux, selon nos informations, il y a 30 filles adultes, 26 mineurs (13 garçons et 13 filles y compris cinq bébés)



Interrogés sommairement, ils ont déclaré respectivement avoir pris départ à Cayar et à Niodior (région de Fatick) à la date du 15 octobre 2023, entre 22 h et 00 h pour les deux pirogues en l’occurrence et ils ont été interceptés au large des eaux de la Mauritanie à la date du 16 octobre, entre 19 h et 22 h. La pirogue de Cayar avait embarqué, selon eux, 221 migrants à bord, tandis que la pirogue n’avait que 127 migrants à bord.



Après, ils ont été conduits dans les locaux de la DNLT, comme les autres, pour enregistrement et interrogatoire. Ils seront remis en liberté au terme de leurs auditions, vu que juridiquement, ils ne sont pas fautifs, mais plutôt victimes





