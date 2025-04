Interdiction de sortie du territoire et cinq autres points de l’actualité : La Réaction de Guy Marius Sagna Se prononçant sur la mesure d’interdiction de sortie du territoire imposée à certains responsables ou ex proches du régime de Macky Sall et cinq autres points de l’actualité, le député Guy Marius Sagna a partagé hier ce post…

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Nuyu naa la !

1- Mon avis est que tous ceux qui ont géré l'argent des sénégalais et dont la gestion fait l'objet d'une enquête doivent être interdits de sortir du territoire sénégalais dans un contexte où certains ont pris la fuite.



2- Mais cette interdiction de sortie du territoire sénégalais doit respecter le droit notamment par la notification à l'intéressé de son interdiction de sortir du Sénégal.



3- Je ne suis pas d'accord que le gouvernement viole la loi jusqu'à ce qu'un citoyen saisisse la justice pour le respect de la loi.



4- Quand le citoyen saisit la justice et que la justice - sans surprise - ordonne au gouvernement de notifier à l'intéressé son interdiction de sortie du territoire du Sénégal, le gouvernement doit respecter la décision du juge des référés. Si le gouvernement ne le fait pas, sur cette question, il est alors dans l'arbitraire.



4- De par sa jurisprudence constante, la Cour de Justice de la CEDEAO a toujours jugé que les restrictions imposées au droit de chaque citoyen de la communauté d’aller et venir librement doivent reposer sur une base légale.



Sa méconnaissance constitue ainsi une violation du droit à la liberté d’aller et venir.



L'ordonnance rendue par la Cour suprême du Sénégal, en faveur de Mansour FAYE, se situe sur le même registre.



5- Le propre des droits, c'est d'être appliqués scrupuleusement même pour ceux qui les auraient violés allègrement ou sans scrupule.



6- sur ce genre de questions, nous assistons à ce que Schumpeter appelait du "gaspillage de l'énergie gouvernementale"



GMS,





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook