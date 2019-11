Interdiction des publicités de la dépigmentation : Le CNRA met en garde les radios et télévisions

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 21:03

L’utilisation des supports exige le respect de la réglementation en vigueur. De nombreux éditeurs (radios et Tv), en diffusant des publicités, relatives aux produits de la dépigmentation, violent la réglementation.



La diffusion de telles publicités, lit-on, sur le communiqué, est formellement interdite par la loi 2017-27 du 13 juillet 2017, portant code de la presse qui dispose en son article 112 que « sont interdits les messages publicitaires, relatives à la promotion (…) des produits cosmétiques de dépigmentation ».



La violation de cette disposition, précise-t-on, interpelle l’autorité de régulation qui est, selon l’article 12 de la loi 2006-4 du 4 janvier, portant création de la Cnra, chargé d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur le contenu des émissions publicitaires, diffusé par les radios et les télévisions.



En conséquence, le Cnra après avoir délibéré en sa séance du 31 octobre 2019, appelle tous les éditeurs (Radios et Télévisions) au respect de la réglementation, en mettant en terme : La diffusion de tous les messages publicitaires, relatives à la publicité de produits de la dépigmentation. Mais aussi, à refuser toute offre de publicités, relative à ces produits.









