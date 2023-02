Interdiction du meeting de Pastef à Mbacké : « Une violation flagrante de la liberté d'expression », selon Bougane Guèye Dany

La décision d'interdiction du meeting du parti Pastef du vendredi dernier, à Mbacké, est une violation flagrante de la liberté d'expression.



« Comme si cela ne suffisait pas, on coupe le signal de Walf Tv sur la TNT. Une injustice subie par Sen Tv au moins à 3 reprises. Ça suffit », martèle Bougane Guèye, le président du Mouvement Gueum Sa Bopp



« Également, nous dénonçons fermement les arrestations arbitraires des membres de l'opposition (Pastef), de la société civile (FRAPP) et demandons leur libération immédiate. Ces confiscations de libertés témoignent d'une régression démocratique flagrante. #Non au 3éme Mandat », ajoute-t-il.