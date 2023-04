Intérim de ministres demis ou démissionnaires : un air de déjà vu sous Macky et Boun Abdallah Dionne Les intérims ou cumuls de poste dans un gouvernement ne sont pas une nouveauté. Le Sénégal dans un passé récent a connu ces schémas. Amadou Bâ n’est pas le premier des Premiers ministres à cumuler son poste avec d’autres fonctions ministérielles.

En effet le 2 mai 2017, un communiqué du ministre porte-parole du Gouvernement de l’époque Seydou Gueye, avait informé que «c’est par décret n° 2017-696 du 2 mai 2017 que le président de la République a mis fin aux fonctions de Thierno Alassane Sall, ministre de l’Énergie et du Développement des Énergies renouvelables».



Et la même source d’ajouter que Mahammad Boun Abdallah Dionne, Premier Ministre, est nommé cumulativement avec ses fonctions, Ministre de l’Energie et du Développement des Énergies renouvelables, par décret n° 2017- 697 du 2 mai 2017».



Avant le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, le Président Macky Sall à l’époque Premier ministre avait été dans une situation similaire. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006, la déroute des Lions lors du match contre le Togo à Dakar (2-2) avait entraîné un certain nombre de mesures.



La FSF avait limogé le sélectionneur national, Guy Stephan. Mais auparavant, le Président Abdoulaye Wade avait fini de se séparer de son ministre des Sports, le Ministre d’Etat Youssou Ndiaye. Et à la Primature, l’ex-ministre des Sports et le Premier ministre qui assure l’intérim, avaient procédé à la passation de service.



Depuis hier, lundi, Amadou Bâ devient la troisième personnalité politique à assurer cumulativement à ses fonctions de Premier ministre, le poste d’un autre ministère. Avec la particularité, qu’il cumule deux ministères à la fois en sus de ses responsabilités

