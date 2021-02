Internet/ Redevances du nom de domaine .SN: Une baisse de 50% enregistré

Le ministre de l’Economie numérique et Télécommunications, Yankhoba Diatara, a reçu en audience lundi, Amadou Aly Mbaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et les autorités en charge du nom de domaine «.sn ».



Selon une note du ministère, les échanges fructueux ont abouti à la "baisse de 50% des redevances du ”.SN” à compter du 1er Février 2021 pour les créations et le 1er Mars 2021 pour les renouvellements".



Ainsi, les redevances des bureaux d’enregistrement (BE) pour un domaine de premier niveau du ”.SN” passent de 20.000 à 10.000 FCFA. Cette baisse traduit, pour M. Diatara, la volonté du chef de l‘Etat Macky Sall, relative à la "soutenabilité des prix de l’accès et des services de l’internet pour la démocratisation de l’économie numérique au Sénégal".



Le Sénégal s’inscrit ainsi dans une dynamique de souveraineté numérique à travers par l’appropriation et l’enregistrement du nom de domaine géographique «.sn » par les institutions publiques, les entreprises et les startups.

