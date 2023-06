Interpelle au lendemain des manifestations: Mamadou Cissé, Coordinateur Pastef Nguékhokh, présenté au juge, ce mardi

Accusée de rassemblement illicite et d'action diverses ayant causé des dommages à l'Etat et à des personnes, Mamadou Cissé le coordinateur Pastef dans la commune de Nguékhokh a été présenté aujourd'hui, devant le tribunal grand instance de Mbour.



Interpelle au lendemain des manifestations suite à des postes dans sa page Facebook, l'enseignant devant le juge déclare qu'il Œuvré dans le bon sens. J'ai repris les propos de Macky sall en 2011 en reprenant une citation dans le livre de Mame balla intitulé cocktail déclare t-il.



Le parquet a requis contre le mis en cause une peine d'emprisonnement de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Le délibéré est prévu ce 20 juin.