Investie aussi par les femmes de Golf Sud : en avance sur Lat Diop et Aïda Sow Diawara, Néné F. Tall se renforce Après les sages de la coalition Benno bokk yakaar de Golf Sud, c'est au tour du Mouvement des femmes de la coalition présidentielle d’investir Néné Fatoumata Tall à la mairie de Golf Sud, pour les élections locales à venir. C'était, lundi, au cours d'une assemblée générale tenue à la cité Fadia. Elle a rassemblé de nombreuses personnes, notamment des femmes. Tribune

Pour elles, leur consœur «Néné Fatoumata Tall est une femme intègre. Elle oeuvre beaucoup dans le social en aidant les populations. Elle a acquis beaucoup d'expériences à côté du maire Aliou Sall. Nous invitons le Président Macky Sall à respecter notre choix», soutient Adja Ndèye Fary Diop, coordonnatrice du mouvement des femmes de Bby de Golf Sud.



Selon la 2ème adjointe au maire de ladite commune, outre Néné Fatoumata Tall, tout choix sera un choix hasardeux. «Néné Fatoumata Tall, c'est le bien de la commune. Si le Président Macky Sall fait un autre choix, cela va créer des frustrations», alerte Mme Diop.



Si le Président Macky Sall fait un autre choix, cela va créer des frustrations», alerte Mme Diop. Comme pour dire que Néné Fatoumata Tall prend une longueur d’avance sur Lat Diop et Aïda Sow Diawara à Golf Sud, dans la course à la mairie.



