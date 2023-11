Investissement sur la Corniche Ouest de Dakar : 17 milliards pour du simple plaisir, à la place d’autres priorités

Interrogé sur la forte somme mise dans la réalisation de ce projet, le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a soutenu que la satisfaction du président Macky Sall c’est de voir des jeunes prendre du plaisir.



« Au mois de décembre, vous constaterez le charme de cette Corniche. Peut-être vous ne faites pas partie de ces jeunes sénégalais qui se retrouvent chaque soir autour de la corniche. Et c’est ça la satisfaction du président Macky Sall. C’est de voir les jeunes sénégalais avoir du plaisir. C’est le plus important », a répondu le ministre.



Mais le hic l'État du Sénégal construit depuis 15 ans le centre de santé de Jaxaay qui n'est toujours pas achevé. Idem pour le lycée de ladite localité. Cet espace offre une image qui n’est pas belle à voir.



Des eaux usées verdâtres, une odeur nauséabonde, de hautes herbes qui cachent à peine des immondices, des bâtiments vétustes qui menacent ruine.



En effet, même si des efforts sont en train d'être consentis par les autorités qui ont envoyé un tracteur pour le désherbage, afin que la reprise des cours puisse être effective, nul n’ignore que, le 5 octobre dernier, jour de la rentrée des classes, parents d'élèves, élèves et professeurs du lycée Plan Jaxaay étaient sortis ans la rue pour dénoncer l'état dans lequel se trouve l'établissement.