Investitures pour les Locales : Le Duo Abdoulaye Bibi Balde et Moussa Balde reconduit à Kolda Finalement, le Président Macky Sall a départagé les différents candidats à la mairie de Kolda. Le chef de l’Etat a opté pour la continuité. En effet, Macky Sall a reconduit le maire sortant, Abdoulaye Bibi Baldé tête de liste de Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Kolda. L’As

Du coup, Abdoulaye Bibi Baldé non moins directeur général de La Poste est le candidat de la majorité présidentielle. Quant au ministre de l’Agriculture, Pr Moussa Baldé, il va diriger la liste départementale de Bennoo Bokk Yaakaar.



Pr Moussa Baldé est candidat à sa propre succession au Conseil départemental de Kolda. Le Directeur des domaines a été zappé pour la deuxième fois.



La candidature de Mame Boye Diao leader du mouvement Djaden n’a pas été retenue. Il ira aux élections territoriales sous sa propre bannière comme aux Locales de 2014.



