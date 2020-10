Invité de la 7 TV : Serigne Mbaye Thiam évite farouchement le 3ième mandat, mais sur le cas Aliou Dembouro Sow il se prononce… Invité de la 7Tv, le ministre Serigne Mbaye Thiam a été interpellé sur plusieurs sujets qui ont agité l’actualité sénégalaise, mais surtout le Parti Socialiste. D’une calme légendaire, il a voulu apporter ses réponses sur certaines plaies de leur formation. Mais aborder un éventuel troisième mandat de Macky Sall, semble un peu tôt pour lui…

Beaucoup de questions ont été au goût du jour lors de l’entretien que le ministre Serigne Mbaye Thiam a accordé à notre consœur la 7 Tv. Sur les élections municipales, législatives et présidentielle, le renouvellement du parti, la scission au sein du parti suite à la décision de s’aligner derrière Macky, il a apporté ses réponses.



Mais le sujet brulant de l’heure semble être les sorties récentes de Pierre Sané, Abdoulaye Wilane et autres qui veulent que le Parti Socialiste soit candidat à la présidentielle 2024.

Va-t-on vers une nouvelle scission ou vers dissolution du PS dans la mouvance présidentielle ?



Mais malgré les questions insistantes sur le 3ième mandat, l’invité de la 7 TV, Serigne Mbaye Thiam a évité subtilement, puis farouchement, de parler d’un troisième mandat, mais sur les propos d’Aliou Doumbouro Sow, si !



