Invité de la Sen Tv : Amadou Ba du Pastef, arrêté par la section de recherche à la fin de l’émission La politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique par l’état du Sénégal continue. C’est du moins l’avis de Me Ciré Clédor Ly avocat de Ousmane Sonko.

Dans un post sur Facebook, il annonce : « Je viens d’être informé que Amadou Ba du Pastef membre du directoire du parti Pastef vient d’être arrêté par la section de recherche. »



« La politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique par l’état du Sénégal continue. Tout le monde y passera avant le 25 février 2024. », a ajouté Me Ciré Clédor Ly, avocat de Amadou Ba et de Ousmane Sonko.



Pour le moment, les motifs ne sont pas encore connus. En tout cas, il était l’invité de la Sen Tv. Leral vous promet d’y revenir plus en détails !



