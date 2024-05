Iran: aucun survivant dans l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président Raïssi Le président Ebrahim Raïssi et son ministre des étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, sont morts dans l'accident de l'hélicoptère qui les ramenait d'Azerbaïdjan où ils avaient été inaugurer un barrage. Il n'y a aucun survivant parmi les huit passagers de l'appareil. La thèse de l'accident est privilégiée.

La nuit a été longue pour les équipes de recherches qui ont arpenté la zone montagneuse pendant 15 heures avant de retrouver les restes de l'hélicoptère. Les équipes de secours ont affronté une tempête de neige et traversé des passages escarpés pour parvenir, aux premières heures de la journée de lundi, au site de l'accident.



Les Iraniens de tout bord politique étaient plongés dans la nuit de dimanche à lundi dans l'incertitude concernant le sort du président. Dans certaines villes comme à Machhad, ville natale de Raïssi et dans la capitale, Téhéran, des partisans et des fidèles de la république islamique se sont réunis pour prier pour la santé du président. Mais, alors que les recherches se poursuivaient pour localiser l’hélicoptère, certains n’ont pas caché leur joie. Sur les réseaux sociaux, des images ont été diffusées d’Iraniens allumant des feux d’artifice dans plusieurs villes d’Iran.



L'accident a eu lieu hier dimanche, en fin d'après-midi au-dessus d'une région montagneuse proche de la frontière avec l'Azerbaïdjan, dans la région de Varzaghan, à quelque 100 kilomètres de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest du pays.

Trois hélicoptères transportaient la délégation présidentielle. Deux d'entre eux ont atterri sans encombre à Tabriz, mais pas celui dans lequel se trouvait Ebrahim Raïssi. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, figure aussi parmi les passagers de l'appareil accidenté qui aurait brûlé, selon les sauveteurs arrivés sur les lieux.



Il n'y a « aucun signe de vie » dans l'appareil, qui s'est écrasé dimanche alors qu'il survolait par un épais brouillard une zone montagneuse, a rapporté la télévision publique iranienne. Sur le même média, le directeur du Croissant-Rouge iranien, Pirhossein Kolivand, avait annoncé que l' « épave » de l'appareil avait été aperçue et que la situation ne s'annonçait pas « positive », a-t-il ajouté. Un drone envoyé par la Turquie avait identifié une source de chaleur considérée comme émanant de l'appareil accidenté, a rapporté plus tôt l'agence de presse officielle turque Anatolie via le réseau social X, précisant que les coordonnées ont été communiquées aux autorités iraniennes.



Plusieurs pays avaient proposé leur aide hier aux autorités iraniennes pour les secours.



Le président et le ministre des Affaires étrangères, disparus dans l'accident, sont des acteurs clefs du pouvoir iranien, notamment dans le contexte de tensions actuelles au Moyen-Orient. Mais dès dimanche, le Guide suprême iranien tentait de rassurer la population en appelant le peuple iranien à ne pas s'inquiéter. Quoiqu'il advienne, il n'y aura pas de perturbation dans l'administration du pays, a-t-il assuré.



Source RFI



