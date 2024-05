Iran : l’hélicoptère présidentiel de Ebrahim Raïssi toujours injoignable après un atterrissage « brutal » près de la frontière avec l’Azerbaïdjan Lemonde.fr Un hélicoptère transportant le président iranien, Ebrahim Raïssi, restait injoignable après avoir dû effectuer un « atterrissage brutal » en urgence dans une zone montagneuse et rurale près de la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, dimanche 19 mai. Les secours n’ont pas encore pu atteindre le lieu où se trouve l’appareil, alors que la météo est très nuageuse selon les premières images de l’opération diffusées par l’agence de presse Fars, et que la nuit est tombée sur la région.

Le Guide suprême, Ali Khamenei, a appelé les iranien a prié pour « la santé » du président Raïssi. « Nous espérons que Dieu tout-puissant protégera l’honorable président et ses compagnons » a t-il ajouté, lors d’une intervention publique à Téhéran.



Ebrahim Raïssi rencontrait, dimanche matin, son homologue Ilham Aliev à l’occasion de l’inauguration d’un barrage sur la rivière Araxe, proche de la préfecture iranienne de Khoda Afarin, le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan.



Lors du trajet de retour, alors que le convoi se dirigeait vers la ville de Tabriz, où le président devait visiter une raffinerie de pétrole, l’un des appareils a procédé à un « atterrissage brutal » en urgence, selon plusieurs médias, dont Tasnim News et Jam Jam Online. Les deux autres hélicoptères du convoi présidentiel ont pu poursuivre leur trajet sans encombre. Le ministre de l’intérieur, Ahmad Vahidi, a confirmé ces premiers éléments à la télévision. Le lieu de l’accident serait situé dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzaghan (📍), selon l’agence iranienne IRNA.



D’intenses recherches étaient en cours dimanche en fin de journée dans le nord-ouest de l’Iran pour retrouver l’hélicoptère qui le transportait et qui a été victime d’un « accident », selon des responsables et des médias officiels. L’agence IRNA a ajouté que « plus de vingt équipes de secours dotées d’un équipement complet, en particulier de drones et de chiens de sauvetage », avaient « été envoyées sur place ». Cependant, les drones utilisés, ainsi qu’un hélicoptère envoyé en renfort, n’ont pu accéder à la zone de l’accident du fait du mauvais temps. En fin de journée sur place, alors que la nuit était tombée, l’hélicoptère n’avait pas été retrouvé par les secours.



Conditions météorologiques difficiles



Outre Ebrahim Raïssi, la présence du ministre des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et du gouverneur de la région de l’Azerbaïdjan oriental, Malik Rahmati, ainsi que de plusieurs autres personnes dans l’hélicoptère est mentionnée par plusieurs médias iraniens.







Il a également affirmé qu’une communication avait pu être établie avec l’appareil, avant de sous-entendre que les échanges n’étaient plus possibles du fait des conditions météorologiques difficiles dans la région. Selon l’agence ISNA, l’atterrissage se serait déroulé dans les environs de la forêt de Dizmar, une zone rurale et montagneuse qui borde la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. L’agence de presse Fars relayait, dimanche après-midi, de premiers appels à la prière pour le président iranien dans la ville de Mechhed, appels qui se sont multipliés dans plusieurs villes du pays dans la journée.



Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, a proposé dimanche son aide à l’Iran où d’intenses recherches étaient en cours pour retrouver l’hélicoptère transportant le président Ebrahim Raïssi, qui a eu un « accident » selon Téhéran.



Selon la télévision d’Etat, l’accident est survenu dimanche dans la région de Jofa, dans la province de l’Azerbaïdjan oriental où M. Raïssi venait d’inaugurer un barrage en compagnie de M. Aliev à la frontière entre les deux pays.

















































