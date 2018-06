Ismaïla Madior Fall sur l’affaire des Thiantacounes : « c'est une affaire de crime de sang qu’on ne peut pas juger dans la précipitation"

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, réagit sur la grève de la faim des "Thiantacounes", co-accusés de Cheikh Béthio Thioune dans l'affaire du double meurtre de Samba Laobé survenu le 22 avril 2012.



"Les cas de longue détention, dit-il, repris par la Rfm, sont des cas d'abord regrettables au niveau de la Justice. Parce que, nous considérons que la détention doit être encadrée. Et que le citoyen doit être jugé dans un délai raisonnable."



"Là, ajoute-t-il, ce qu'il faut constater, c'est que les cas de longue détention (plus de deux, trois ans) qu'on a dans le pays, ce sont souvent des cas en matière criminelle. Aujourd'hui, sur ce cas, c'est une affaire de crime de sang. Vous ne pouvez pas hâter les choses, juger les affaires dans la précipitation."



Ismaïla Madior Fall insiste: "Il y a des victimes d'abord. Il faut prendre cela en compte. Il y a des personnes sur qui pèsent des charges. Vous ne pouvez pas les envoyer en prison à perpétuité, les juger de façon expéditive, les priver de liberté alors que vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation. C'est ça qui fait que cette instruction a pris du temps."



"Mais, indique-t-il, je peux dire que d'après les informations que j'ai au niveau de mes services, c'est une affaire qui est en voie d'être bouclée. Et, on pourrait envisager, d'après les autorités judiciaires, la tenue du procès sur la question dans un délai très raisonnable".













Seneweb