Issa Diack est toujours le commandant de la Section Recherches de Dakar

A l'heure où ses lignes sont écrites, personne au niveau de la Section de recherches n'est au courant que le lieutenant-colonel, Issa Diack en charge de plusieurs dossiers d'enquête dont celui de la tuerie de Boffa, n'est plus le patron de la Section Recherches de Dakar.



D'après nos recoupements et une source proche de Issa Diack, le commandant de la SR n'a pas encore reçu de notification officielle en ce qui concerne cette information. A moins que de façon subtile, on ait informé des journalistes du "limogeage" de Issa Diack et le cas échéant, ça ne serait pas très orthodoxe et professionnel.



En tout cas, en attendant d'y voir clair, nous préférons jouer la carte de la prudence en attendant de voir une information officielle et non officieuse clarifier cette situation.



Pour rappel, le chef d’escadron Issa Diack avait remplacé avril 2015 le lieutenant-colonel Cheikh Sarr, après deux ans et demi de loyaux services à la tête de la Section Recherches de Dakar. . Affaire à suivre...