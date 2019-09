Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence - "J'ai 22 ans et je veux enlever mon utérus" Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 15:49 | | 0 commentaire(s)| Après des années de douleurs extrêmes et chroniques, Megan Archibald, 22 ans, a demandé une hystérectomie à son médecin. Elle affirme qu'on lui a dit qu'elle était trop jeune et qu'elle ne serait pas prise en considération avant l'âge de 35 ans.





Megan a déclaré à l'émission Mornings with Kaye Adams de la BBC Scotland qu'elle souffrait de douleurs insupportables pendant ses règles depuis le début de son adolescence. Une fois, ses règles ont duré près de six mois et elle a dû prendre des comprimés de fer pour contrer la perte de sang.



Megan, habitante de Livingston dans le West Lothian, a lancé une pétition demandant au gouvernement écossais de revoir les directives du NHS. Elle dit qu'elle veut avoir une meilleure qualité de vie, même si cela signifie qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants.



L'étudiante de l'Université d'Édimbourg souhaite que les spécialistes de la médecine engagent le débat sur sa décision de subir une hystérectomie, une intervention qui lui enlèverait l'utérus. Dans sa pétition au Parlement, Megan note que la valeur d'une femme semble reposer sur sa capacité à avoir un enfant, et non sur le fait qu'elle peut profiter de la vie sans douleur atroce et sans examens invasifs.



Elle croit que les femmes devraient avoir le droit d'être écoutées dans le choix de leur traitement, y compris l'hystérectomie.



"C'est extrême, ce n'est pas l'expérience de la période normale que tant d'autres femmes auraient vécue", dit-elle.

"Le seul mot que je puisse utiliser pour le décrire, était agonie" a -t-elle ajouté. Megan explique que "c'est le fait de ne pas pouvoir se déplacer à cause de douleurs, de vomissements, de maux d'estomac et de maux de tête. J'avais l'impression d'avoir fait une sorte de match de boxe. C'était tout simplement horrible". Elle fait savoir que l'effet sur sa santé mentale a été " vraiment dévastateur ".



L'un des traitements pour ses symptômes est la pilule contraceptive, qui lui a été prescrite à 15 ans. "La contraception hormonale n'est pas toujours facile pour beaucoup de femmes. Ça peut être brutal. Je me suis retrouvée sous antidépresseurs et j'ai pensé que c'était à ça que je pensais", souligne l'étudiante.



"Ce n'est que lorsqu'un gynécologue m'a donné l'autorisation d'arrêter la contraception hormonale que j'ai senti que quelqu'un avait rallumé la lumière." Au début de l'année dernière, Megan dit que les choses ont commencé à empirer quand elle a eu des douleurs et des saignements menstruels pendant 173 jours.



"Au bout d'un certain temps, c'est elle qui décide de tout," dit-elle. La plupart des femmes ont des douleurs menstruelles et environ 15 % ont des douleurs si intenses qu'elles limitent leurs activités quotidiennes. Des douleurs durables et atroces peuvent être le signe d'affections comme l'endométriose, mais leur diagnostic peut prendre des années. Megan dit qu'elle n'a reçu aucun diagnostic pour son état.



"Personne n'écoute"



Le Scottish Parliament Information Centre (SPICe) a donné une séance d'information aux MSP en réponse à la pétition de Megan, qui a déclaré que son état était cliniquement connu sous le nom de dysménorrhée. La dysménorrhée primaire est une douleur menstruelle en l'absence de toute pathologie clinique sous-jacente.



L'exposé indique qu'une grande partie des soins vise à soulager les symptômes au moyen d'analgésiques, de contraceptifs oraux ou de dispositifs intra-utérins. Elle dit que l'examen d'une hystérectomie comme option de traitement est dicté par un jugement quant à sa justification médicale

Selon SPICe, il n'y a pas de limite d'âge prescrite à l'échelle nationale pour subir une hystérectomie, bien que les cliniciens douteraient des implications de la procédure pour une femme en âge de procréer.



Megan soutient qu'elle devrait avoir le droit de contrôler sa fertilité et devrait pouvoir demander une hystérectomie. Elle veut s'éloigner de l'approche "le médecin sait mieux que quiconque" pour adopter une approche où l'expertise et les connaissances personnelles d'un patient sont également valorisées. Megan a affirmé à BBC Scotland qu'elle est sûre de ne pas vouloir d'enfants, mais les médecins ne la croient pas.



La première réponse dont je me souviens est : " Je ne le ferai pas parce que je ne le souhaite pas à ma fille ", dit-elle.



"Alors, si on vous dit que vous changez d'avis, vous risquez de changer d'avis. Ce n'est pas tant que vous n'obtenez pas la réponse que vous voulez, c'est que vous n'avez pas la conversation du tout", a -t-elle déploré.



Megan a l'impression d'avoir vécu assez longtemps avec la maladie pour savoir qu'elle ne veut pas continuer avec la douleur ou les traitements et leurs effets secondaires. Elle estime qu'elle "a entendu trop de gens qui avaient 35 ou 40 ans et qui imploraient depuis l'âge de 20 ans pour que cela cesse et personne ne les écoutait".



"Je veux poursuivre mes études, je veux continuer à travailler comme photographe, je veux enseigner et je sais que cette condition va m'empêcher de le faire et ce n'est pas ce que je veux", regrette -t-elle.



"Toutes les femmes ne voudront pas être mères et je pense que nous en sommes à un stade où nous l'accepterions, mais apparemment nous n'en sommes pas encore au point", conclut la jeune femme.









