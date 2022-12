J11-Ligue 1/ Réduits à dix: Jaraaf bat Teungueth FC 1-0 et remonte au classement Le Jaraaf de Dakar a renoué avec le succès ce vendredi. Le club de la médina s’est imposé 1-0 face à Teungueth FC dans la rencontre de la 11e journée de Ligue 1.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2022 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Les hommes de Youssouph Dabo peuvent souffler un grand coup en cette fin de la 11e journée de la Ligue 1. Auteur d’une saison compliquée dans laquelle Jaraaf pointait à la 11e place du tableau après sa défaite dans le Classico contre Casa Sports (1-0), la victoire était presque impérative dans la rencontre les opposant au Teungueth FC cet après-midi au stade Iba Mar Diop.



Face au 4e de la ligue, Jaraaf a vite pris les devants à la 23e minute grâce à un but de Modou Manneh qui inscrit alors que le sixième but du club après 11 journée disputées. Mais l’importance était ailleurs. Malgré l’exclusion de Melo Ndiaye à la 53eminute, Jaraaf va tenir bon pour préserver ce score durant une bonne demi-heure de jeu.



Le club de la médina ne rompra pas et remporte ainsi une courte mais précieuse victoire et termine l’année sur une bonne note. L’équipe quitte la 11e place pour se retrouver 6e à l’issue de cette onzième journée.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook