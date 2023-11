JOJ Dakar 2026: Les bénédictions de Serigne Mountakha Mbacke, Khalife Général des Mourides Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 19:31 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comite d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, a été reçu par le Khalife Général des Mourides. Diagna Ndiaye qui était accompagné du Coordonnateur Général du COJOJ Dakar 2026, Ibrahima Wade, était venu lui présenter les préparatifs de cette première manifestation sportive d’envergure mondiale que notre pays s’apprête à accueillir et solliciter ses prières pour le succès de l’événement.

Il a entretenu le Khalife des objectifs des JOJ qui visent à rassembler les jeunes du monde entier autour de valeur de solidarité, d’amitié et de paix, autant de valeurs qui recoupent celles des religions et d’Islam en particulier. Il s’agit, à travers le sport, de contribuer à l’éducation de la jeunesse et de leur permettre de jouer leur rôle pour l’avènement d’un monde plus juste et pacifié.



Le Khalife, qui s’est réjoui de cette visite, a fortement salué l’initiative des Jeux. Il a rassuré le Président et sa délégation de la grande attention qu’il prête à l’événement et a formulé des prières pour une bonne organisation dans la paix.



Le Porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre a également reçu la délégation et les a convié à un déjeuner en signe d’hospitalité.



Le Président Diagna Ndiaye a adressé ses profonds remerciements au Khalife pour l’hospitalité et pour les prières./.

