Jahman X-Press: la voix engagée de Diourbel, conquiert le Sénégal

Originaire de Diourbel, Jahman X-Press s'impose comme une figure emblématique de la scène musicale sénégalaise. Auteur-compositeur et interprète, il évolue à la fois en solo et au sein du groupe X-Press, avec lequel il a conquis le cœur du public.

Jahman s’est fait remarquer grâce à des titres devenus incontournables, à l’image de “Sekougn Bayante” ou encore “Bamba la paix”, qui ont rencontré un franc succès à travers le pays. Son style unique, mêlant sonorités modernes et messages engagés, lui a valu une grande reconnaissance, notamment auprès de la jeunesse sénégalaise.



En 2020, sa popularité dépasse les frontières : le magazine américain Billboard le classe dans le top 5 des chanteurs sénégalais les plus populaires sur YouTube, une consécration pour cet artiste qui ne cesse de gravir les échelons.



Jahman X-Press incarne une nouvelle génération d’artistes, ancrés dans leur culture mais tournés vers le monde, et qui utilisent la musique comme un vecteur de paix, de conscience et d’unité.



