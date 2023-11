Jahman chante son épouse dans « Yokofi Khar»

Jahman Xpress, l’étoile montante de la scène musicale sénégalaise, dévoile son dernier single, » Yakofi Khar», avec une vidéo réalisée par le talentueux Mao Sidibe.



Dans cette œuvre captivante, Jahman Xpress rend hommage aux femmes courageuses qui, malgré les défis économiques, les situations modestes de leurs maris et les aléas de la vie conjugale, restent un pilier de soutien indéfectible. La vidéo met en vedette l’actrice exceptionnelle Khadija Seck, connue pour son rôle de Marietou Lo dans la série « Famille Sénégalaise ».



Le titre » Yakofi Khar”, traduit littéralement par, célèbre l’amour, la patience et le soutien inébranlable des femmes envers leurs maris. Ce morceau est une tribune où les femmes peuvent partager fièrement le fruit de leur amour, de leur patience et de leur soutien vis-à-vis de leur mari.

Yakofi est un hommage des hommes aux femmes pour leur résilience.



En cette occasion, Jahman Xpress souhaite exprimer ses pensées pieuses à Momy Seck, alias Mme Gueye, une femme exceptionnelle qui a toujours soutenu son mari malgré les défis qu’elle traversait.

Yakofi Kharest plus qu’une chanson, c’est un hymne dédié à l’amour et à la résilience.



Jahman Xpress continue de repousser les frontières artistiques, capturant l’essence même de la vie avec sa musique inspirante.

Restez à l’écoute, car Jahman Xpress continue d’élever la scène musicale Sénégalaise avec sa créativité inépuisable.