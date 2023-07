Jean-Luc Melenchon sur twitter : « Sonko arrêté, la machine à régler les comptes politiques par voie de justice et de police est relancée » L’interpellation du leader du Pastef commence à susciter des réactions. Si la classe politique au Sénégal se fait désirer, du côté de la France, le leader de la France Insoumise n’a pas tardé à s’indigner.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2023

« Ousmane Sonko arrêté au Sénégal. La machine à régler les comptes politiques par voie de justice et de police est relancée. Le Sénégal mérite mieux. Grande inquiétude », a écrit Jean-Luc Melenchon sur son compte Twitter.



A noter que le maire de Ziguinchor, accusé de vol de portable et d’appel à l’insurrection, est placé en garde à vue à la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (DIC).



