Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement: 29,15 % des ménages des Niayes déversent leurs eaux usées au sein de leurs concessions Les ménages dans la zone des Niayes ont tous les problèmes du monde pour évacuer leurs eaux usées. C’est la principale conclusion d’une étude présentée, ce samedi à Dakar, lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal (AJPEAS).

Samedi 16 Décembre 2023

Selon Christine Faye qui a conduit le Projet de traitement et de valorisation des boues de vidange et des eaux usées pour la protection des zones humides des Niayes de Dakar 33, 42 % des ménages déversent leurs eaux usées dans les canalisations. Il ressort également de l’enquête que 24, 62 % et 29, 15 % des ménages rejettent leurs eaux usées dans les concessions et dans les rues.



L’AJPEA a mené des activités qui ont concouru à renforcer son poids en termes de contribution aux politiques publiques en matière d’assainissement et d’accès à l’eau potable. En somme, le bilan du bureau sortant est positif même s’il reste des défis à relever. « Le bilan peut être résumé autour d’une consolidation institutionnelle et stratégique, un leadership au plan international, un engagement en faveur du renforcement du leadership des jeunes, une quête d’innovation perpétuelle dans les propositions », a souligné la présidente de l’AJPEAS, Dr Fatoumata Tall.



Au nom du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Pierre Ndiaye a bien apprécié la contribution de cette organisation à la recherche de réponses aux problèmes d’accès à l’eau et à l’assainissement. Ces propos cadrent avec ceux de Maïmouna qui a fait l’économie des activités menées au cours de ces dernières années avec le ralentissement dû à la pandémie de la Covid-19. « La jeunesse a apporté une grande contribution au secteur. Nous devons rester sur cette dynamique », a invité Maïmouna qui a présenté le bilan des activités.



La présidente, Dr Fatoumata Sall, a félicité les membres fondateurs qui ont eu la brillante idée de concrétiser la volonté de l’IWA et de l’AFWASA à l’époque à mobiliser les jeunes afin d’accroître leur contribution dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, en créant l’association au Sénégal. « Leur vision et leur engagement ont permis de légitimer l’association comme acteur clé dans le secteur au niveau national et de l’ériger comme exemple et leader au niveau africain », a déclaré la Présidente.



En outre, la Directrice de l’hydraulique a salué la contribution de l’association pour le rayonnement du secteur. Elle n’a pas manqué de relever les défis de l’association. « Vous avez posé des jalons importants dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Votre contribution est importante pour le secteur », a témoigné la Directrice de l’Hydraulique, Habibatou Lô. L’élection du nouveau est reprogrammée dans les mois à venir car le quorum n’est pas atteint.













