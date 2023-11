Jeunesse-Emplois : Le gouvernement a investi 450 milliards de francs CFA dans l’emploi des jeunes en trois ans Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour, a rappelé que le gouvernement avait investi 450 milliards de francs CFA sur ressources propres dans le cadre du programme d’urgence d’emploi et d’insertion des jeunes communément appelé ‘’Xeuyu Ndaw ni’’ lancé en avril 2021 .

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

»En trois ans, le gouvernement du Sénégal a investi 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de francs CFA par année. Avec un objectif initial de 65 000 emploi. D’immenses résultats ont été obtenus au titre du recrutement spécial, avec un taux de réalisation de 102%, soit 66 243 emplois créés’’, a-t-il notamment déclaré.



M. Ndour faisait face à la presse au terme d’une réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD) pour préparer la cérémonie d’inauguration de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) de Kaolack (centre), prévue le mercredi 15 novembre en présence du chef de l’Etat.



Concernant l’éducation, le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat a signalé qu’un recrutement spécial de 5 000 agents a été effectué dans le préscolaire, l’élémentaire le moyen et le secondaire, y compris les daaras (écoles coraniques) modernes et l’enseignement arabe au titre du programme quinquennal de résorption des déficits.



Au ministère des Sports, 264 jeunes stadiers ont été recrutés pour un coût global de 277 728 000 francs CFA, tandis que dans le secteur de la santé, près de 500 contrats ont été signés, a souligné Pape Malick Ndour, ajoutant que pour ce qui est du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) a recruté 7 000 jeunes.



Ce programme a également permis au ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat de créer 1 150 emplois avec le recrutement de 450 animateurs socio-éducatifs et 700 volontaires du service civique national, tandis que pour les agents de nettoiement, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, 12 143 jeunes ont été recrutés, dont 10 156 par l’Unité de coordination et de gestion des déchets (UCG) et 1 987 par la Direction du cadre de vie et de l’hygiène publique.



M. Ndour a également révélé que dans le cadre des volontaires de la sécurité, un total de 4 998 jeunes policiers adjoints volontaires (PAV) ont été recrutés.

Pour le pavage des rues et autres espaces des différentes localités du pays, 1714 jeunes ont été recrutés par le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), tandis que l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) a généré 2374 emplois et 2849 jeunes enrôlés.



Pour l’entretien courant des routes non classées, Pape Malick Ndour a souligné que l’exécution du programme entre 2021 et 2023 a permis de générer plus de 25 000 emplois, soit un taux de réalisation de 226% correspondant à un surplus de 14 023 emplois.



»La composante +Emplois-Aides+ est mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat à travers la Convention nationale Etat-employeurs (CNEE) et pas moins de 14 150 emplois ont été créés’’, a fait savoir Ndour, ajoutant que la Délégation à l’entrepreneuriat raide des jeunes et des femmes, à travers le ratio crédit et l’appui aux secteurs et métiers, a octroyé un volume global de financement de 23,773 milliards de francs CFA en 2021 et 22,533 milliards de francs CFA en 2022, permettant à 141 700 bénéficiaires d’accéder à des financements.

APS



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook