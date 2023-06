Jeux mondiaux de Berlin: Amadou Ba, Premier Ministre, remet le drapeau national à la délégation « spécial olympics »

Intégralité du message du Premier Ministre, Amadou Ba, lors de la remise du drapeau national à la délégation « spécial olympics » pour les jeux mondiaux de Berlin du 11 au 26 juin 2023-06-09.



• Monsieur l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal ;

• Monsieur l’Ambassadeur de la République Hellénique au Sénégal ;

• Monsieur le représentant du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais ;

• MadamelaVice-présidente du Conseil d’administration représentant Specials Olympics Sénégal ;

• Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration ;

• Chers collaborateurs ;

• Chers parents ;

• Chers joueuses et joueurs ;

• Mesdames et Messieurs ;

• Chers invités.



Comme vous le savez, c’est toujours avec une grande satisfaction et un immense plaisir que je reçois les délégations engagées dans les compétitions sportives internationales pour leur remettre, au nom de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, le drapeau national, en guise d’encouragement et de soutien des populations et des pouvoirs publics.



C’est pourquoi, à quelques jours de votre départ pour les Jeux mondiaux de Special Olympics de Berlin 2023, m’échoient l’honneur et le privilège de m’acquitter de ce devoir républicain avec beaucoup d’empressement et d’enthousiasme, en symbole de notre souveraineté et de notre vivre ensemble.



Je vous remets donc le drapeau national au nom du Chef de l’Etat, avec une grande confiance, car, vous avez déjà participé aux Jeux mondiaux « Special Olympics » avec des résultats plus qu’élogieux, à six (6) reprises, entre 1991 et 2019.



Il s’agit donc d’une compétition qui vous est familière ; vous en connaissez les tenants et les aboutissants ainsi que leurs subtilités qui, en définitive, font la différence. Vos performances sportives aux Jeux mondiaux militent donc fortement en votre faveur.



Au total, vous y avez gagné 8 médailles d’or dont 2 en 1991, 2 en 2011 et 4 en 2019 ; 16 médailles d’argent et 11 médailles en bronze en plus d’être vice-champion du monde en football en 2019.



En 2020 aussi, aux Jeux panafricains de Special Olympics au Caire, vous avez obtenu une belle moisson en remportant 9 médailles dont 2 en or, 2 en argent, 5 en bronze, et cela, en athlétisme uniquement.



Aussi me plait-il, encore une fois, de vous renouveler les félicitations et les encouragements du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, du Gouvernement et de l’ensemble des composantes de la Nation pour vos parcours remarquables avec, comme on vient de le voir, des victoires éclatantes.



Je confonds, à ces félicitations et à ces encouragements, vos encadreurs techniques et administratifs, vos partenaires que je remercie pour leur appui et leur accompagnement, les parents qui jouent un rôle essentiel ainsi que tous les acteurs qui vous soutiennent.



Je réserve, bien évidemment, une mention spéciale à l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal, Monsieur SONKE SIEMON, pour votre disponibilité, votre apport inestimable à la consolidation des relations de coopération et d’amitié entre la République Fédérale d’Allemagne et le Sénégal, et surtout pour l’intérêt tout particulier que vous accordez à la promotion de cette catégorie particulière d’activités sportives.



Recevez, Monsieur l’Ambassadeur, au nom du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL, notre reconnaissance, notre amitié et nos souhaits de succès dans votre soutien et votre accompagnement à Special Olympics Senegal.



C’est, ici, le lieu de mentionner que les résultats et les performances que le Sénégal a engrangés dans les différentes participations aux Jeux de Special Olympics prouvent, s’il en est encore besoin, que le sport, par-delà ses vertus, est également un intrant de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les groupes. Il produit et favorise l’inclusion sociale et combat toute exclusion et toute marginalisation sociales.



Chers lions de Special Olympics ;



Je vous invite à travailler encore plus et sans relâche pour renforcer vos performances sportives et hisser encore plus haut le sport sénégalais.



Vous le savez tous, le sport sénégalais fait partie de nos produits les mieux conçus et les plus compétitifs à l’extérieur.



C’est pourquoi, le Président Macky SALL l’a érigé en priorité parmi les activités qui contribuent à l’émergence et au développement de notre pays, par son apport considérable à l’économie et à la croissance.



Puisez donc, chers lions de Special Olympics, dans notre riche histoire sportive, les ressources nécessaires qui vous rendront encore plus engagés et plus déterminés.



Continuez, encore, à faire preuve de rigueur et de discipline et ayez, comme lors de toutes vos participations aux compétitions internationales, un comportement irréprochable.



Restez attachés aux valeurs de « Diom », de « Fitt », de « Worma » et de « Ngor » qui sont les premières caractéristiques et les vertus cardinales du peuple sénégalais.



Vous devez être les dignes ambassadeurs de votre pays à cette rencontre sportive de dimension mondiale que des dizaines de milliers, voire des millions de spectateurs suivront avec une grande ferveur.



En Allemagne, qu’il s’agisse des joueuses, des joueurs, des encadreurs, du personnel médical, des journalistes ou des parents, restez soudés comme un seul homme et continuez à honorer le Sénégal.



Revenez-nous auréolés de gloire et de médailles.



On ne peut attendre moins de vous, vos résultats précédents justifiant largement que nous ayons des attentes aussi élevées.



Vive le Sénégal !



Vive l’équipe national « Special Olympics » !



Bonne chance et merci de votre attention.