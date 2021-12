Joséphine Baker la 1ere star noire au Panthéon : hommage de Macron, vidéo... Revivez la cérémonie Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

Sommaire La cérémonie d'entrée au Panthéon de Joséphine Baker a eu lieu ce mardi 30 novembre 2021. L'événement était présidé par

La cérémonie, diffusée sur TF1 et France 2, a rassemblé sur ces deux chaînes près de 3,6 millions de téléspectateurs, sans compter les chaînes tout info BFMTV, Cnews, LCI et franceinfo, qui ont elles aussi bousculé leur grille pour une édition spéciale panthéonisation de Joséphine Baker. De nombreux invités étaient présents à cette panthéonisation, qui débutait à 17h30 et s'est s'achevée vers 19 heures. En plus des politiques, militaires, artistes, l'assemblée comptait aussi plusieurs membres de la famille de Joséphine Baker, comme ses enfants, mais aussi

Le corps de Joséphine Baker est resté à Monaco, où la chanteuse a été enterrée à sa mort en 1975. Un cénotaphe est installé au Panthéon à Paris, dans le caveau 13. Chanteuse, militante, résistante, icône antiraciste... Joséphine Baker est ainsi la première femme noire et la première artiste à rejoindre les grandes personnalités qui sont inhumées au Panthéon et seulement la sixième femme à recevoir cet honneur. Ce mardi 30 novembre, Gaîté, la station de métro du quatorzième arrondissement située sur la ligne 13, a été rebaptisée Gaîté-Joséphine Baker. JOSEPHINE BAKER. Emmanuel Macron a clôturé la cérémonie d'entrée au Panthéon de Joséphine Baker avec un discours sur une France réconciliée autour des valeurs de l'artiste.La cérémonie d'entrée au Panthéon de Joséphine Baker a eu lieu ce mardi 30 novembre 2021. L'événement était présidé par Emmanuel Macron , qui a prononcé un discours retraçant l'incroyable vie de l'artiste, mais aussi ses valeurs et ce qu'elle représentait pour la France. "Ma France, c'est Joséphine", a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours au Panthéon.La cérémonie, diffusée sur TF1 et France 2, a rassemblé sur ces deux chaînes près de 3,6 millions de téléspectateurs, sans compter les chaînes tout info BFMTV, Cnews, LCI et franceinfo, qui ont elles aussi bousculé leur grille pour une édition spéciale panthéonisation de Joséphine Baker. De nombreux invités étaient présents à cette panthéonisation, qui débutait à 17h30 et s'est s'achevée vers 19 heures. En plus des politiques, militaires, artistes, l'assemblée comptait aussi plusieurs membres de la famille de Joséphine Baker, comme ses enfants, mais aussi Line Renaud ou Christiane Taubira et des membres du gouvernement comme Roselyne Bachelot ou Jean-Michel Blanquer.Le corps de Joséphine Baker est resté à Monaco, où la chanteuse a été enterrée à sa mort en 1975. Un cénotaphe est installé au Panthéon à Paris, dans le caveau 13. Chanteuse, militante, résistante, icône antiraciste... Joséphine Baker est ainsi la première femme noire et la première artiste à rejoindre les grandes personnalités qui sont inhumées au Panthéon et seulement la sixième femme à recevoir cet honneur. Ce mardi 30 novembre, Gaîté, la station de métro du quatorzième arrondissement située sur la ligne 13, a été rebaptisée Gaîté-Joséphine Baker.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Josephine-Baker-la-1ere-sta...

Accueil Envoyer à un ami Partager