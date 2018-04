Journée de consultation gratuite: Le mouvement "Solidarité Active" emmène la caravane médicale marocaine à Khar Yalla C'est ce dimanche matin que le mouvement "Solidarité Active" de Pape Mamadou Sylla a choisi pour procéder à sa journée de consultation gratuite des populations de Khar Yalla et de Grand-Yoff.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Avril 2018

La caravane de consultation gratuite composée de médecins marocains qui, durant toute la semaine, ont fait le tour du Sénégal, était ce matin à l'école Khar Yalla. Des personnes du troisième âge, des jeunes et des enfants ont été tous consultés et des médicaments offerts à eux.



Toute la population de Khar Yalla était donc au rendez-vous pour se faire consulter mais aussi pour remercier son fils, Pape Mamadou Sylla qui n'a pas lésiné sur les moyens pour leur amener la caravane médicale. Ils ont magnifié le rôle social que joue Pape Mamadou Sylla dans la commune, lui qui aide depuis plus d'une dizaine d'années les couches les plus défavorisées.



Il a expliqué que toutes les populations de Khar Yalla sont sorties répondre présent à l'appel de leur fils qui se bat jour et nuit pour le bien-être de sa commune. Mamadou Cissé, coordonnateur du mouvement "Solidarité Active" a aussi annoncé un projet dans les 3 mois à venir, qui va embaucher des centaines de jeunes de Khar Yalla / Grand-Yoff. Les médecins marocains ont aussi exprimé leur sentiment de satisfaction mais aussi de fierté, en venant en aide aux malades par l'entremise de Papa Mamadou Sylla.



Pour ce qui est de la délégation composée d’une trentaine de médecins marocains avec des spécialités différentes, elle a apprécié à sa juste valeur, les efforts fournis par Pape Mamadou Sylla pour satisfaire les besoins de sa commune mais aussi la bonne organisation. Des milliers de médicaments ont été offerts et des lunettes de correcteur.

