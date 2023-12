Journée de l’Excellence à Podor: Cheikh Oumar Hann liste les réalisations de l'État dans le domaine de l'éducation Les inspections de l'éducation et de la formation de Podor et Pété ont organisé une journée d'excellence, récompensant les équipes pédagogiques, les élèves, enseignants et partenaires des écoles des 22 communes du département de Podor, pour leurs bons résultats obtenus.

Le Parrain de cette journée d'excellence était le Ministre de l’éducation nationale Cheikh Oumar Hann qui a profité de cette tribune qui lui est offerte pour revenir sur les réalisations de l’état dans le domaine de l’éducation tout en annonçant la construction à Ndioum d’un bloc scientifique et technique et d’un lycée d’intégration Nationale de l’équité et de la qualité d’une valeur de 12 milliards de frs cfa…



Parrain de la journée de l’excellence de Podor , organisée à l’école de Donaye Taredji 1, dans la commune de Guédé Village, Cheikh Oumar Hann est revenu sur et les efforts consentis par l’état du Sénégal, dans le domaine de l’éducation, à travers son ministère, sous l’impulsion du président de la république. Il a cité le budget de l’éducation qui est passé de 328 milliards en 2012 à 909 milliards en 2023 . Soit 22% du budget national.



Il a également rappelé la revalorisation de la fonction enseignante, l’amélioration du niveau de qualification des enseignants, la construction et la réhabilitation d’écoles et de salles de classes, l’instauration d’une subvention annuelle de 6 milliards pour les daaras sans oublier de mentionner le programme de remplacement des abris provisoires d’un coût de 120 milliards, l’introduction des langues nationale, la matérialisation d’une volonté politique pour avoir un modèle harmonisé d’enseignement bilingue dont la généralisation est prévue prochainement en 2026.



Le ministre de l'éducation nationale, par ailleurs maire de la commune de Ndioum, a annoncé la construction dans son fief d’un bloc scientifique et technique , d’un lycée d’intégration nationale de l’équité et de la qualité d’une valeur de 12 milliards de frs cfa.



Il a informé que la pose de la première pierre de ce lycée est prévue lors de la prochaine visite économique du président de la république à Podor dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024.



Adama Sall (Saint-Louis)



