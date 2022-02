Journée de nettoiement à Ndiourbel Tock : Le bitumage de leur boulevard, une priorité des populations Le quartier périphérique de Ndiourbel Tock, en partenariat avec l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), a organisé le week-end dernier une journée d’investissement humain pour dégager les dépôts sauvages qui jonchaient le boulevard des 30 mètres qui relie la route de Diakhao à celle de Gossas. Les populations ont saisi cette occasion pour demander le bitumage de cet axe, la mise en place d’un bac à ordures, mais aussi l’accès à l’eau et l’électricité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Le quartier périphérique de Ndiourbel Tock, à Diourbel, était «considéré» comme un dépotoir d’ordures. Ainsi le boulevard des 30 mètres qui traverse ce quartier était envahi par des ordures ménagères de toute sorte. Pour faire face à cette insalubrité, les associations sportives et culturelles, en partenariat avec l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), ont organisé une journée de nettoiement pour débarrasser leur quartier des dépôts sauvages.



Aly Diockel Ngom, le président du Collectif pour la défense des intérêts de Ndiourbel Tock explique : «c’est une initiative d’un de nos frères, en l’occurrence Silmangue Sène. Nous avons pu avoir une équipe de l’UCG qui a été mobilisée au sein de notre quartier pour assister à cette journée d’investissement humain. Tous les jeunes sont sortis pour rendre propre notre quartier, particulièrement le boulevard qui longe tout le quartier et qui relie la route de Diakhao et celle de Gossas».



Le président du Collectif pour la défense des intérêts de Ndiourbel Tock lance également un appel aux autorités compétentes, en l’occurrence le maire de Diourbel, Malick Fall, pour la mise en place d’un bac à ordures pour le suivi de cette opération.



«Cela nous permettra, dira-t-il, de jeter les ordures dans ce bac et de bruler le surplus ou d’avoir un véhicule de ramassage des ordures». Les populations ont saisi cette occasion pour aborder quelques difficultés auxquels sont confrontés les habitants de ce quartier. «Nous avons un quartier à problèmes, qui est laisse en rade dans plusieurs domaines. C’est pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer un cri du cœur. Il y a certaines poches qui ne disposent pas d’électricité. Il y a également un manque dans certaines zones du quartier», a lancé Monsieur Ngom. Avant d’ajouter que le bitumage de ce boulevard constitue une priorité pour leur sous-quartier.

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook