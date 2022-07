Journée de prière du khalife général des Khadres :Les prières de Chérif Cheikh Nehma Aïdara pour la Paix et la stabilité Le quartier Diamaguène Nimzat, dans la région de Thiès, a été choisi comme point de rencontre de la Oummah islamique pour une journée de prière en faveur de la Paix et la stabilité du pays et pour thème «La Paix et la stabilité». Une initiative de Chérif Cheikh Nehma Aïdara, Khalife général des khadres.

La cérémonie officielle a été une aubaine pour le marabout de s’adresser à la jeunesse qui doit, selon lui, jouer sa partition en toute responsabilité lors des élections de dimanche.



«La jeunesse est face à sa responsabilité. Nous allons assister à des élections apaisées. Nous avons formulé des prières pour que les candidats qui sortiront vainqueurs soient reconnus par les perdants. Il n’y aura pas de perdants. C’est le Sénégal qui gagne», a souligné le Khalife. Chérif Cheikh Nehma Aïdara en a profité pour recommander 313 personnes à réciter 100 Ya Salam pour un Sénégal de Paix.



À cet effet, il a lancé un appel aux personnes malintentionnées qui, selon lui, ne cessent de détourner et de combattre les musulmans dans leur appartenance confrérique ont été mentionnées par le marabout.



Selon lui, les guides des confréries (mouride, tidiane, khadre, niassène…) ont œuvré pour Dieu et en ont été récompensés. «Quelqu’un qui a consacré toute sa vie à Allah et des gens surgissent de nulle part pour dire que les fidèles n’ont pas de guide cela n’est que pure tromperie», a lancé le Khalife des Khadres.

