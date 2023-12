Journée décisive pour la Présidentielle, l’annonce du Conseil Constitutionnel

Les candidats déclarés pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 doivent franchir une autre étape après le retrait des riches et la collecte de parrainages.



Le Conseil constitutionnel a fixé une réunion ce vendredi 29 décembre pour tous les mandataires des candidats déclarés. Il s’agit du tirage au sort déterminant l’ordre de passage et le calendrier du contrôle des parrainages. Selon « Les Échos », les mandataires ont reçu leurs convocations à cet effet. Selon Le Soleil, un total de 93 dossiers de candidature ont été déposés.



Cependant, « Les Échos » souligne qu’« dans sa décision relative aux modalités de dépôts et du contrôle des parrainages, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dossiers incomplets, en raison de l’absence d’une des pièces exigées à l’article L.121 du Code électoral, ainsi que les dossiers n’ayant pas obtenu le maximum de parrains requis, ne seront pas pris en compte dans les opérations de contrôle des parrainages ».



Senenews