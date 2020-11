Journée des forces armées - Le Président Macky Sall : " Si nous sommes aujourd'hui cités ,comme exemple,par des organisations indépendantes dans la gestion de la Covid-19, nous le devons en partie à nos forces armées"

Ce mardi 10 novembre 2020, a été célébré la journée nationale des forces armées sur toute l'étendue du territoire national sous le thème " Forces armées et protection des frontières". À Dakar, elle a été marquée par une prise d'armes présidé par le Chef de l'État,au quartier Dial Diop. En présence des hautes autorités de la République, en l'occurrence les présidents Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye et Idrissa Seck, Le Président Macky Sall a rappelé l'importance de l'armée dans ces moments cruciaux marqués par l'instabilité dans les pays frontaliers au Sénégal. Il a ainsi, devant le Cemga, Birame Diop, Directeur de la justice militaire et les différents autorités militaires, magnifié le rôle joué par les forces de défense dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Si aujourd'hui,nous sommes cités par des organisations indépendantes ,comme exemple,dans la gestion de la Covid-19,nous le devons en partie à nos forces armées, a t-il souligné. Il n'a ce pas manqué de rappelé aux militaires, leur obligation de toujours obéir aux ordres pour être de bon soldats. Il déclare qu'un militaire incapable d'obéir, n'est pas digne de commander...(vidéo)