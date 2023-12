Journée internationale des migrants : l’Onu salue l’apport de la migration dans le développement

À l’occasion de la Journée internationale des migrants, honorée hier, lundi 18 décembre 2023, l’Organisation des Nations unies (Onu) a tenu à célébré «les contributions de millions de migrants à travers le monde». Pour l’Onu, «les personnes en déplacement sont des moteurs puissants pour le développement à la fois dans leur pays d’origine et dans celui de destination en tant que travailleurs, étudiants, entrepreneurs, membres de la famille, artistes et bien plus encore». Mieux, ajoute-t-elle, «les migrants maintiennent souvent des liens importants avec leur pays d’origine, tout en s’intégrant dans leur nouvelle communauté, où ils apportent une myriade de connaissances, expériences et compétences».



D'aprés SudQuotidien, l’Organisation des Nations unies trouve, en outre que, «Si elle est bien gérée, la mobilité peut être une pierre angulaire du développement durable, de la prospérité et du progrès. Libérer le potentiel de la migration est essentiel pour accélérer les efforts dans l’intérêt de tous visant à répondre aux défis considérables du Programme 2030 formulés lors du Sommet sur les Objectifs de développement durable à New York, en septembre 2023». Dès lors, il est urgent, relève par ailleurs l’Onu, «que la communauté internationale fournisse des solutions centrées sur la personne et fondées sur des données probantes pour que les personnes puissent rester au sein de leur communauté et pour celles qui souhaitent ou doivent se déplacer».



«ALTERNATIVES POUR FREINER LES DÉPARTS ET DES SYNERGIES… PLUS EFFICACE À L’INSERTION ET À LA RÉINSERTION/RÉINTÉGRATION»



La question migratoire interpelle plusieurs pays, le Sénégal en particulier. L’émigration irrégulière, qui est devenue une réalité depuis plus d’une décennie, a pris cette année, une proportion inquiétante voire dramatique dans notre pays. Les Sénégalais sont, en nombre, la plus grande nationalité arrivée en Espagne de manière irrégulière depuis le début de l’année 2023 (9319 sur 12833 migrants enregistrés, selon les chiffres officiels). «Des heureux» qui cachent mal le nombre important de morts lors de la traversée de l’Atlantique, de mer Méditerranée et du désert. Emportés par les flots, la soif et la faim, beaucoup de jeunes sénégalais sont sans sépultures, noyés et jetés par les vagues à une destination inconnue des siens et de leur nation ou ensevelis pas les sable du désert, etc.



En dehors de l’Europe, la destination américaine est de nos jours, une voie prisée par les candidats à l’émigration irrégulière. Le Sénégal s’est beaucoup vidé de ces jeunes, en dépit des nombreuses politiques et programmes initiés par les autorités.



Lors de la célébration de la Journée des migrants, hier lundi, le ministre délégué chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Annette Seck Ndiaye, a plaidé pour l’appropriation de la politique nationale de lutte contre la migration irrégulière. «Je voudrais lancer un appel à l’endroit des acteurs étatiques, des partenaires locaux, nationaux et internationaux pour, d’une part, une appropriation du document de politique nationale de migration du Sénégal et, d’autre part, sa vulgarisation à travers des actions concrètes et concertées dans un cadre harmonisé et inclusif», a-t-elle déclaré.



Le Sénégal a choisi de célébrer, cette année, la Journée internationale des migrants sous le thème, «Alternatives pour freiner les départs en migration irrégulière et des synergies pour un accompagnement plus efficace à l’insertion et à la réinsertion/réintégration».