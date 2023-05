Journée mondiale-Liberté de la presse : la grave dégringolade du Sénégal

La position du Sénégal est peu enviable. Le pays de la Téranga dégringole de 31 places et occupe la 104e place.



La Tunisie qui chute de 27 places et l’Algérie (136e place) font aussi partie des pays classés comme difficile. Les conditions sécuritaires des journalistes se dégradent fortement notamment dans les pays du Sahel, une zone que RSF qualifie de « zone de non information« .



Un pays brille par ses progrès, c’est le Botswana (65ème) qui gagne 30 places. Dans le monde arabe, l’Arabie Saoudite s’accroche à sa sombre 170ème place en queue du classement.