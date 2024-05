Journée mondiale des télécommunications: La SONATEL lance officiellement ses journées portes ouvertes

La SONATEL a, dans le cadre de la journée mondiale des télécommunications, célébrée chaque année le 17 mai, lancé officiellement ses journées portes ouvertes, jeudi. L'événement a offert des opportunités uniques au directeur des Télécommunications du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alhousseynou Koulibaly et, à son équipe. Ils ont eu l'occasion d'explorer les installations de la SONATEL, d'assister à des démonstrations en direct et surtout d'échanger avec les experts de l'entreprise. Ces derniers ont également partagé en exclusivité les détails des projets les plus passionnants de la société.