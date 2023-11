Journées Internationales de la Géomatique : Un tremplin pour l'avenir géo-spatial du Sénégal Les 21 et 22 Novembre 2023 ont marqué la tenue des Journées Nationales de la Géomatique à Dakar, sous le thème captivant : « Le géo-spatial au service des territoires de l’entrepreneuriat et de l’innovation ». Un rendez-vous de prestige ayant mis en lumière les dernières avancées et innovations dans le domaine de la géomatique, réunissant des experts renommés, des chercheurs éminents, des professionnels influents et des partenaires clés tels que le PROCASEF, l’Ambassade de France et le Fonds Trust Coréen de la Banque Mondiale.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 23:15 | | 0 commentaire(s)|

Ces journées ont été marquées par une allocution significative du Président du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC), également Directeur Général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum. Il a souligné l'importance de ces événements en saluant l'implication des acteurs ayant contribué à leur réussite. « Nous arrivons pratiquement à la fin des Journées Internationales de la Géomatique. Nous tenons à féliciter et à remercier tous les acteurs qui ont contribué au succès de ces journées. Ces événements ont été avant tout l'occasion pour le GICC, regroupant des acteurs des secteurs public et privé, de travailler à l'harmonisation de notre approche concernant la gestion des données géo-spatiales au sein de l'État du Sénégal », s’est réjoui M. Bakhoum.



L'événement a été l’occasion de présenter de produits et services concrets non seulement par des start-ups sénégalaises mais également par des entreprises des secteurs public et privé. « Aujourd'hui, nous comptons plus de 18 stands où ces start-ups ont exposé des solutions aussi pertinentes les unes que les autres. Ceci montre clairement que c'est un secteur en pleine expansion que l'État, à travers le Sénégal Numérique et le GICC, soutiendra en renforçant l'infrastructure nationale géo-spatiale et en encourageant la dynamique de l'open data (données ouvertes) pour promouvoir une véritable économie géo-spatiale au niveau du Sénégal », a-t-il souligné.



Ces Journées Nationales de la Géomatique s'inscrivent dans un contexte de renouveau pour la géomatique au Sénégal, marqué par des initiatives significatives lancées ces dernières années. La révision du Plan National de Géomatique (PNG) en 2012 et la mise en place du Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) visent à renforcer l’infrastructure de données géo-spatiales au Sénégal. De plus, le projet SEN Spatial, initié par le GICC en collaboration avec l’Ambassade de France, vise à développer l'écosystème sénégalais dédié à l'innovation dans l'utilisation des données satellitaires.



Ces initiatives ambitieuses convergent vers l'objectif global du Sénégal de devenir un hub majeur de l’innovation et de l’économie numérique en Afrique francophone. L'événement a servi de plateforme essentielle pour discuter des développements clés dans le domaine de la géomatique, sensibiliser à l'importance des données satellitaires, et encourager la collaboration entre les différents acteurs du secteur public, privé et académique.



Ces Journées Nationales de la Géomatique ont rassemblé un panel diversifié de 200 participants, incluant des acteurs du secteur privé, des représentants d'organisations internationales, des experts spécialisés dans l’utilisation des données satellitaires, des collectivités locales et des établissements d’enseignement supérieur. Cet événement a créé une synergie précieuse pour stimuler le secteur géo-spatial au Sénégal et exploiter pleinement le potentiel des données géo-spatiales pour le développement du pays.



Birame khary ndaw







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook