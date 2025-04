Journées culturelles des Peuples de l’Eau à Podor : La relance de la pêche continentale, au menu à Wending Ce week-end du 26 et 27 avril, Wending, village de pêcheurs situé sur la rive droite du fleuve, en Mauritanie, sera le point de convergence des peuples du fleuve, communément appelés subalbés (pêcheurs). La lutte traditionnelle, le pekaan (chants) et le daydayre (régates), vont rythmer ces 48 heures culturelles.

L’objectif étant, selon Amadou Terra Sarr, un des organisateurs de l’événement, de « renforcer la cohésion sociale entre les différents peuples qui habitent des deux côtés du fleuve Sénégal, que sont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali ». Il s’agira, également, selon cet originaire de Thioubalel et acteur de développement, de lancer une organisation faîtière dénommée «Endam subalbé», qui ambitionne d’être un trait d’union et un creuset fécond pour tout le thioubalagou, en vue de faire face aux défis climatiques liés au réchauffement de la planète.



Côté économique, il s’agira de relancer la pêche continentale, principale activité des subalbés, qui tend à être délaissée par les jeunes générations, du fait justement de ces changements. Dans cette optique, de grandes activités qui regrouperont le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali, sont prévues vers le mois d’août, avec la participation de l’Omvs, du Cosec, du ministère en charge de l’Hydraulique, qui ont promis d’accompagner les organisateurs.



Lui-même thioubalo et fier de l’être, au four et au moulin, l’artiste Baba Maal, empêché, va déléguer une forte délégation .Preux chevalier pour le développement de la culture peulhe, il a mis la main à la poche, avec une participation à la hauteur de l’événement.













Abou Kane

