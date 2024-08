Jugé pour vol de poteaux électriques : Le commerçant Bassirou Djigal condamné à un peine de trois mois ferme Le Témoin-Pour avoir dérobé et bradé des poteaux électriques appartenant à une société privée, le nommé Bassirou Djigal, se disant commerçant de son état exerçant au Parc Lambaye de Dakar, a été attrait à la barre du tribunal de Mbour. Il a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme. Le verdict de son procès a été rendu mardi dernier par le tribunal de grande instance de Mbour siégeant en audience des flagrants délits.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2024 à 10:52

Pour parler en termes de commerce, on aurait dit que Bassirou Djigal a perdu dans sa transaction. Parce qu’après s’être investi pleinement dans une affaire qui promettait de lui rapporter gros, le commerçant cupide s’est finalement retrouvé face à dame justice. Pour une affaire de vol surtout !



Le 12 juillet dernier, le prévenu s’était déplacé jusqu’à Saly pour charger dans un camion pris en location 50 poteaux électriques au niveau du dépôt de la société SCL Énergies Solutions. Il les a vendus par la suite à 4 500 000 F CFA, moyennant 90 000 l’unité. Lors de cette vente, il a gagné 650 000 F CFA.



L’appétit venant en mangeant, le commerçant revient sur ses pas pour embarquer à nouveau 25 poteaux électriques mais c’est cette fois-ci il sera interpellé par un agent. Pour se dédouaner, il explique à son vis-à-vis avoir été envoyé par un certain Mohamed Djigo. Ce dernier sera même joint au téléphone. Au bout du fil, il a expliqué à l’agent de SCL, Aliou Kassé, qu’il a bel et bien envoyé le commerçant pour qu’il récupère les poteaux électriques et que Bassirou Djigal s’est trompé de dépôt.



Mais après cet appel téléphonique, plus de nouvelles de Mohamed Djigo. Bien que le commerçant ait été arrêté, Mouhamed Djigo ne se déplacera pas à Saly pour le blanchir. Puis, il n’est plus joignable. Bassirou Djigal prétend qu’il ne savait pas que les poteaux n’appartiennent pas à Mohamed Djigo.



À la barre du tribunal, Aliou Kassé a expliqué qu’un poteau électrique coûte 400 000 F CFA alors que Djigal, lui, vendait le même poteau à…90.000 francs !



Avocat de la société SCL Énergies Solutions, Me Mouhamed Fadel Fall estime que le commerçant raconte des contrevérités. C’est pourquoi il a demandé au tribunal de le retenir dans les liens de la détention et d’allouer la somme de 20 millions FCFA à la société SCL en réparation de tous les préjudices subis.



Même son de cloche du côté du procureur qui estime que les déclarations du prévenu ne sauraient prospérer. Selon le maître des poursuites, « il a agi en connaissance de cause, il savait que ces poteaux n’appartiennent pas à MohamedDjigo. MohamedDjigo ne peut être reconnu comme l’auteur de ce crime par instigation. Le vol est imputable au prévenu Djigal ».



Et de requérir 2 ans de prison ferme contre le commerçant Bassirou Djigal. Cependant, pour Me Mamadou Moïse Ndior, l‘avocat de la défense, ce n’est pas parce que Mouhamed Djigo n’a pas été interpellé qu’il n’est pas l’instigateur du vol qu’on impute à son client. Ainsi, il a demandé la relaxe pure de son client ne serait ce qu’au bénéfice du doute.



En rendant son délibéré, le tribunal de grande instance de Mbour a condamné Bassirou Djigo, le commerçant et voleur, à deux ans de prison dont trois mois ferme.



