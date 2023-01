Jugement d’Ousmane Sonko: Les jeunes patriotes du Sénégal en alerte, décident de faire face

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes patriotes du Sénégal alertent. Décidés à faire face, il refusent de laisser ce qui est qualifié de forcing. Ils appellent toute la jeunesse à rester en alerte pour veiller au grain. D’après le dossier est vide. Et, tout disqualifie les accusations portées contre leur leader. Ces derniers, citent le certificat médical, le rapport d’enquête de la Gendarmerie, les témoins etc. En plus, ils dénoncent un traitement impartial, consistant à écarter de l’enquête certaines autorités citées dans le dossier. Conscients que le dossier est vide, ils trouvent anormal que le Doyen des Juges décide de l’envoyer à la Chambre criminelle pour jugement. Alors, disent-ils, Ousmane Sonko devrait bénéficier d’un non lieu total.