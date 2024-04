Jugés et condamnés : Deux alcooliques harcelaient un vieux qu’ils accusent d’être un indicateur de la police Vingt jours de prison, c’est la peine infligée à Ass Mor Sylla et Assane Ndiaye pour avoir terrorisé leur voisin M. Ngom. Ils soupçonnent ce dernier d’être un indicateur de la police

Victime de menaces de la part de deux jeunes qui vivent dans son quartier, M. Ngom a saisi la justice. Ass Mor Sylla et Assane Ndiaye usent de stupéfiants et consomment de l’alcool. A chaque fois qu’ils perdent la raison à cause de ces substances, ils s’en prennent au père de famille. Leur acte leur a valu leur comparution devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour menaces de violence.



Face aux juges, Ass Mor Sylla a déclaré que l’origine de son différend avec le plaignant M. Ngom est tout autre. D’après lui, le vieux s’est mêlé de ce qui ne le regarde pas en critiquant le style vestimentaire de sa petite amie. A l’en croire, il n’a pas manqué de répliquer avant d’avoir un échange houleux avec lui.



Son frère qui a eu écho de leur accrochage l’a conduit chez M. Ngom pour qu’il lui présente ses excuses. Ce que ce dernier a accepté. C’est pourquoi, Ass Mor Sylla s’est dit surpris d’avoir reçu une convocation de la police, quelques jours après les faits.



Mais son système de défense n’a pas prospéré, car le juge lui a rappelé les véritables faits. Ainsi, contrairement à Ass Mor Sylla, Assane Ndiaye a plaidé coupable, tout en regrettant son acte. Il a même promis d’arrêter de boire de l’alcool. Conscientisé par l’attitude de son coprevenu qui a reconnu les faits, Ass Mor Sylla est revenu sur ses déclarations en reconnaissant les faits.



Le parquet a requis l’application de la loi. Reconnus coupables des faits de menaces de violence, Assane Ndiaye et Ass Mor Sylla ont écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 20 jours.



