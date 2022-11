Julian Nagelsmannn coach Bayern: "le Sénégal aimerait qu'il joue, mais s'il a mal, il ne peut pas jouer

"Nous ferons un contrôle dans 10 jours et ensuite nous verrons comment se passe la reprise. Bien sûr, le Sénégal aimerait qu'il joue, mais s'il a mal, il ne peut pas jouer.



La santé est au-dessus du football. C'est le cas pour nous et aussi pour tout le monde", a déclaré Julian Nagelsmann, coach du Bayern Munich ce matin en conférence de presse.



Pour rappel, Sadio Mané est blessé depuis la dernière journée de Bundesliga. Si plusieurs médias étrangers avaient déclaré sa non participation à la coupe du monde au Qatar, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, l'a maintenu sur la liste des 26 joueurs devant participer à ces joutes mondiales.