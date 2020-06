Jumia lance la livraison gratuite et illimitée pour son 8ème anniversaire Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 18:02 commentaire(s)| Plus qu’un slogan, «Aandeu dolel souniou mbolo" (Plus fort ensemble) est une réalité pour Jumia qui fête son 8ème anniversaire du 15 au 28 juin. En effet, faciliter le quotidien des Sénégalais dans un contexte sanitaire difficile est l’objectif de Jumia en lançant Jumia Prime.

De quoi s’agit-il ?



Jumia Prime est le premier programme de fidélité au Sénégal qui permet à ses membres de bénéficier de la livraison gratuite et illimitée. Ce service, gratuit donc, concerne leurs commandes Jumia Express et Jumia Food. Il offre d’également la possibilité d’avoir un accès exclusif à des promotions ainsi qu’à des récompenses et partenariats.



Comment ça marche ?



Le membre de Jumia Prime reçoit dans les plus brefs délais, sans frais additionnels de livraison pour tous ses produits, en choisissant un des abonnements ci-dessous.



- L’abonnement de 3 mois à 9 499 FCFA

- L’abonnement de 6 mois à 16 999 FCFA

- L’abonnement de 12 mois à 28 499 FCFA



Qui peut en bénéficier ?



Plus vous commandez, et plus vous faites des économies. Vous pouvez ainsi rester chez vous et recevoir gratuitement en un clic plus de 10 000 produits incluant une multitude de catégories, telles que la Téléphonie, Electronique, Supermarché, Santé & Beauté et tant d’autres. Profitez ainsi de:



- la livraison gratuite sur tous les articles de Jumia Express;

- La livraison gratuite sur tous les produits Jumia Food;

- l’accès prioritaire aux offres exclusives;

- les avantages et récompenses de nos partenaires;

- le service préférentiel de Jumia Prime.



Jumia Prime n’est actuellement disponible qu’à Dakar avec un abonnement à renouveler après expiration mais sera étendu sur l’ensemble du territoire dans les prochains mois. « Avec Jumia Prime nous répondons à la demande des Sénégalais qui sont de plus en plus nombreux à commander en ligne de manière récurrente. Avoir la livraison gratuite illimitée va faciliter d'avantage l'adoption du e-commerce », assure Mohamed Hapté Sow, Directeur général de Jumia Sénégal



Il est à préciser que Jumia Prime n’est pas un service disponible aux usagers professionnels. Est considéré comme un compte professionnel tout compte passant plus de 40 commandes par mois.



N’attendez plus et souscrivez dès maintenant à Jumia Prime pour profiter d’offres exceptionnelles et exclusives.



Ils font déjà confiance à Jumia Prime



Nasco, partenaire historique de Jumia

« Le 8ème anniversaire Jumia, dont nous sommes fiers d'être partenaire, est pour nous l'événement incontournable afin de réaffirmer l'importance du e-commerce au Sénégal en 2020. Nasco & Jumia, ensemble vraiment plus fort !", précise Khalifa Ndiaye, Responsable Commercial de Nasco, partenaire historique de Jumia



Soboa, satisfaire et préserver les populations



" En ces temps de crise, la Soboa veut continuer à accompagner et être aux côtés des Sénégalais. Nous avons tenu à être partenaire du 8éme anniversaire de Jumia, afin de vous aider à respecter les gestes barrière et limiter vos déplacements. Avec Jumia et la SOBOA, faites-vous livrer vos boissons préférées en toute Sécurité ! ", conseille Damien Baron, Directeur général Soboa





À propos de Jumia



Jumia est une plateforme de e-commerce de premier plan en Afrique. Elle est construite autour d'une place de marché, Jumia Logistics, et JumiaPay. La place de marché aide des millions de consommateurs et des milliers de vendeurs à se connecter et à effectuer des transactions. Jumia Logistics permet la livraison de millions de colis grâce à notre réseau de partenaires locaux. JumiaPay facilite les paiements des transactions en ligne au sein de l'écosystème de Jumia. Avec plus d'un milliard de personnes et 500 millions d'internautes en Afrique, Jumia estime que le commerce électronique facilite la vie des gens en les aidant à faire des achats et à payer des millions de produits aux meilleurs prix, où qu'ils vivent. Le commerce électronique crée également de nouvelles possibilités de croissance pour les PME et des opportunités d'emploi pour une nouvelle génération.

Pour plus d'informations sur Jumia, suivez-nous sur Twitter Jumia_Group





